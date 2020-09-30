В результате армянской агрессии убиты 14 и ранены 46 мирных жителей — ОФИЦИАЛЬНО

Военно-политическое руководство страны-агрессора — Армении продолжает террористические действия в отношении гражданского населения Азербайджана, грубо нарушая основополагающие нормы и принципы международного права, говорится в сообщении Генпрокуратуры АР.

В результате масштабного артиллерийского обстрела мирного населения республики вооруженными силами противника на данный момент в общей сложности 46 мирных жителей были госпитализированы с различными ранениями, 14 — погибли.

Помимо этого, вооруженные силы Армении продолжают наносить удары по густонаселенным районам — центрам районов и сел, объектам гражданской инфраструктуры — больницам, медицинским центрам, школам, детским садам, административным зданиям и пунктам хозяйственного назначения.

В результате обстрела захватчиками гражданских объектов были нанесены значительные повреждения 116 домам и 26 гражданским объектам, в том числе ковроткацкой фабрике в городе Тертере, модульному зданию школы в селе Тазакенд Агдамского района, зданию средней школы №1 поселка Шихарх Тертерского района, зданию школы-лицея №2 Тертера, принадлежащему ООО MKT Istehsal Kommersiya хлопковому заводу в селе Азад Гарагоюнлу Тертерского района, а также медицинскому пункту в селе Гапанлы, в состояние непригодности пришло множество принадлежащих мирным жителям транспортных средств, уничтожено большое количество мелкого и крупного рогатого скота.

В настоящее время сотрудниками органов прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные действия.

Генеральная прокуратура Азербайджана принимает все необходимые меры для привлечения к ответственности в рамках международного права военнослужащих армянских вооруженных сил, совершивших различные преступления против армии и мирного населения АР.