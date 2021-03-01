В рамках дела «Барсагейт» задержан экс-президент «Барселоны» Бартомеу

Бывшего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу задержали.

Задержание 58-летнего менеджера – часть операции, которую проводит каталонская полиция.

Сегодня сотрудники Mossos d’Esquadra обыскивают офисы сине-гранатовых. Особенно силовиков интересуют финансовый, юридический и нормативно-правовой отделы.

Кроме того, задержаны бывший генеральный директор клуба Оскар Грау, а также Роман Гомес Понти, отвечавший за юридические услуги.

Ранее сообщалось, что операция полиции связана со скандалом, который разразился в клубе в феврале 2020 года и получил название «Барсагейт».

Тогда стало известно, что компания I3 Ventures, с которой сотрудничала «Барселона», работала над позитивным имиджем президента клуба Жозепа Бартомеу в соцсетях. В различных аккаунтах публиковались посты в поддержку Бартомеу и критические записи в адрес игроков, в том числе критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки «блауграны».

Бартомеу отрицал свою причастность к этой истории, и аудит не подтвердил, что «Барса» организовывала нападки на своих игроков в соцсетях. Некоторые члены правления после этого ушли в отставку. (sports.ru)