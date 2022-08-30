28 августа 2022 года пресс – служба МЧС распространила сообщение о возникновении пожара на участке мазута и бытовых отходов в поселке Рамана Сабунчинского района Баку, который был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

Узнав о пожаре, мы решили выяснить, кому принадлежит данный мазутный участок.

Как заявили в Раманинском поселковом муниципалитете, большинство действующих на территории Раманы участков принадлежат Государственной нефтяной компании SOCAR. «Скорее всего, этот участок тоже принадлежит Государственной нефтяной компании», – сказали нам представители муниципалитета.

Мы также решили выяснить позицию Государственной нефтяной компании.

Для получения ответа мы обратились в пресс- службу SOCAR. «Мы обязательно ответим на ваш вопрос в течение двух часов», — пообещали сотрудники Государственной нефтяной компании.

Однако никакого ответа мы из SOCAR так и не дождались. Тогда мы решили провести собственное расследование.

Как нам удалось выяснить, находящиеся в Раманы нефтяные промыслы эксплуатируются с 1980 года. С 1995 года эти промыслы переданы OOO «AzGerneft», который входит в состав Государственной нефтяной компании в качестве совместного предприятия. (https://socar.az/socar/az/activities/production/ramany).

Мы обратились в «AzGerneft». По словам сотрудника отдела труда этой компании Парвина (к сожалению, свою фамилию он отказался нам назвать), участок мазута и бытовых отходов принадлежит их компании. К сожалению, наш вопрос о том, как же ООО «AzGerneft» допустило возникновение пожара на собственной территории, и почему компания не предотвратила пожар, был оставлен без ответа.

Как считает эколог Эльхан Мирзоев, сгорание мазута и бытовых отходов наносит большой вред экологии. «Законодательство страны подразумевает уголовную ответственность в отношении лиц, допустивших сожжение бытовых отходов. Но, к сожалению, на практике данное требование закона фактически не применяется», — сообщил нам Эльхан Мирзоев.