По состоянию на вечер 20 июня, в Дашкесанском, Гедабейском, Гейгельском, Балакенском, Шекинском, Губинском, Гусарском, Евлахском, Тертерском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Астаринском районах наблюдались грозы и интенсивные дожди с периодическими ливнями, об этом сообщила директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Гульшад Мамедова.

В результате проливных дождей селевые потоки прошли через село Сарысу Гейгельского района и реку Гянджачай, а также Горанчай и поселок Бойле в Геранбое.

Около 16 часов в Гейгельском районе выпал град, а в Шаруре около 17 часов — град диаметром 5 миллиметров.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость северо-западного ветра составила 22 м/сек