В приграничных районах Азербайджана с Россией начались комплексные оперативно-розыскные и профилактические мероприятия под условным названием «Граница-Щит».

Как сообщает #, мероприятия проводятся на основании соглашения между министерствами внутренних дел Азербайджана и России.

В связи с проводимыми операциями в Губинском, Гусарском, Хачмазском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском и Габалинском районах установлены полицейские посты.

Основной целью операций, которые продлятся неделю, является исполнение решений, принятых по вопросам приграничного сотрудничества, выявление и обезвреживание членов транснациональных организованных преступных групп и террористических организаций, проведение комплекса организационно-практических мероприятий по выявлению и перекрытию каналов поступления финансовых и материальных ресурсов, направленных на перевозку оружия, взрывчатых веществ и устройств, наркотических средств, а также совершение иных противоправных деяний.

Мероприятия продлятся до 25 июня.