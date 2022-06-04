Федеральное ведомство по охране конституции Германии обращает внимание политиков и госслужащих на то, что «особенно в таких чувствительных местах, как правительственный квартал в Берлине, риски прослушки и опасность несанкционированной утечки данных реальны и не должны недооцениваться». Об этом заявила министр внутренних дел страны Нэнси Фезер, давая оценку деятельности российских разведслужб в Германии. Слова главы ведомства привела в пятницу, 3 июня, газета Bild. Комментарий Фезер последовал перед представлением доклада о защите конституции, запланированным на следующую неделю.

Глава МВД ФРГ обвинила Москву в «гибридной войне». «Мы защищаем себя и действуем. Именно поэтому мы выслали из российского посольства в Берлине 40 человек, которые, по нашим оценкам, могут принадлежать к российским спецслужбам», — указала она.

«Мы очень внимательно следим за тем, какие средства разведки использует российское правительство. Мы очень бдительны и защищаем себя. И мы принимаем меры», — подчеркнула Фезер.

Министр добавила, что ее ведомство стоит на страже «безопасности и мира в Германии», охраняя их от «российского шпионажа, от попыток оказать влияние, от лжи и военной пропаганды».

В то же время глава МВД предупредила, что разговоры, которые ведутся посредством обычных телекоммуникационных сетей, «в принципе не защищены от прослушивания». Следует предположить, что иностранные спецслужбы «прилагают значительные усилия для перехвата и прослушивания телекоммуникационных соединений», констатировала она. (DW)