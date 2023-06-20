Городской совет столицы Чехии — Праги одобрил переименование улицы в пражском районе Жижков, названной в честь маршала Советского Союза Ивана Конева. Тем самым он утвердил принятое ранее решение депутатов городского района Прага-3, где расположена улица.

Официальное переименование произойдёт 1 октября. С этого дня улица — одна из самых протяжённых в Праге — будет носить имя деятеля XIX-начала XX веков Карела Гартига, архитектора и бывшего мэра Жижкова.

Имя советского полководца пражская улица носила с 1947 года. Во время Второй мировой войны войска Красной армии под руководством Конева 9 мая 1945 года вошли в Прагу, завершив освобождение города.

В чешском обществе личность маршала оценивается неоднозначно, что проявилось уже в дискуссиях о демонтаже памятника Коневу несколько лет назад. Сторонники демонтажа, который в конце концов был осуществлён в 2020 году, указывали на роль Конева в подавлении Венгерского восстания в 1956 году и на то, что он, вероятно, помогал готовить и вторжение в Чехословакию в 1968 году. Указывалось также на то, что к моменту, когда советские войска вошли в Прагу 9 мая, немецкий гарнизон уже фактически покинул город.

Тем не менее, в 2021 году власти Праги-3 решили не переименовывать улицу Конева. Аргументом были прежде всего расходы, связанные в частности со сменой документов для нескольких тысяч её жителей. Мнение районных депутатов изменилось после российского вторжения в Украину. Был проведён опрос жителей улицы, однако 75% не стали принимать в нём участие (из тех, кто участвовал, большинство выступило против переименования), после чего районный совет принял решение о переименовании улицы. (svoboda.org)