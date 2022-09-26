В понедельник вступили в силу очередные ограничения на въезд в Польшу для россиян, сообщают польские СМИ.

В МИД Польши сообщили о том, что ограничена возможность въезда через воздушные и морские пункты пропуска для граждан РФ, отметив, что только расширенные и жесткие санкции могут нанести «решительный удар по режиму Владимира Путина».

Новые ограничения не означают полного запрета на въезд для россиян. Исключения относятся к диссидентам, обладателям вида на жительство, членам дипломатических миссий, а также гуманитарным случаям.

Отметим, что неделю назад Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили россиянам въезд наземным транспортом через внешнюю границу с экономической, спортивной, туристической или культурной целью.

На основании этого решения на прошлой неделе было отказано во въезде 54 россиянам.