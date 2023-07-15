Несколько сотен бойцов ЧВК «Вагнер» уже прибыли на территорию Беларуси, Варшава внимательно следит за ситуацией. Об этом в заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Группа «Вагнера» присутствует в Беларуси. Прибыли первые бойцы, их сейчас может быть несколько сотен. Польские службы следят за ситуацией, чтобы узнать, сколько вагнеровцев в итоге окажется в Беларуси», — сказал он, передает РБК.

Также Жарин сообщил, что прибывшие бойцы ЧВК уже разместились в полевых лагерях и начали проводить обучение белорусских военнослужащих. «Русские будут продолжать эксплуатировать группу «Вагнера», как они это делают во всем мире. Вагнеровцы де-факто выполняют миссии Кремля и от имени Кремля», — добавил он.