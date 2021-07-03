Самолет президента Польши Анджея Дуды едва не потерпел крушение при посадке в городе Люблин на востоке страны в начале июня 2020 года.

Об этом сообщает портал Wirtualna Polska.

Отмечается, что пилоты лайнера серьезно нарушили правила безопасности. Незадолго до приземления экипаж проинформировали о необходимости изменить направление посадки. В результате пилотам пришлось совершить опасный маневр в ходе снижения. Из-за нескольких ошибок в управлении воздушное судно начало быстро терять высоту. В конечном итоге самолет удалось посадить без повреждений.

Независимый авиационный эксперт Гжегож Брыхчинский (Grzegorz Brychczyński) заявил, что жизнь польского президента была в серьезной опасности. Он отметил, что пилоты слишком доверились автоматическому оборудованию, при этом погода над Люблиным в тот день была ясной.

В апреле 2010 года польский «борт №1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. В результате погибли 96 человек, в том числе тогдашний глава государства Лех Качиньский с женой, известные политики и военные деятели. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) заключил, что причинами крушения стали решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а также недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.