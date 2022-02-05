Российская компания «Газпром» может получить монополию на использование газопровода «Северный поток-2». Об этом написал журналист из Польши Анджей Кублик в статье для издания Gazeta Wyborcza.

Кублик отметил, что ситуация с газом в Европе является обостренной, поскольку в хранилищах в Германии, Австрии и Нидерландах отсутствуют запасы топлива. «Если так произойдет, европейским компаниям будет сложно справиться с резким скачком спроса, в результате возникнет дефицит сырья», — подчеркнул он.

«Одна из них состоит в том, чтобы «Газпрому», вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода «Северный поток-2″», — подчеркнул Кублик.

Ранее В Германии назвали условие для возобновления сертификации «Северного потока-2». Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Бпрон подчеркнул, что для возвращения к процедуре нужны соответствующие документы (lenta. ru)