Постоянные военные базы США могут появиться в Польше по итогам июньского саммита НАТО, заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

В настоящее время США не имеют в Польше постоянных военных баз.

«Конкретика – на саммите НАТО в июне в Мадриде. Это все обсуждается. Мы целенаправленно к этому идем. Это очень реально…, чтобы мы довели до усиления союзнического присутствия на польской земле», — сказал Блащак, отвечая на вопрос, когда в Польше могут появиться постоянные военные базы США.

Он отметил, что в настоящее время в Польше расквартированы более 10 тысяч американских солдат.

«Сегодня в Польше мы имеем более 10 тысяч американских войск, но и также у нас есть войска британские, войска румынские, войска канадские, солдат из Хорватии», — рассказал министр.