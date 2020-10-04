В Польше более 100 тыс. человек заразились коронавирусом с начала эпидемии

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Польше превысило 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют распространенные в воскресенье данные министерства здравоохранения республики.

По итогам последних суток ведомство сообщило о 26 летальных исходах, 1 934 новых случаях заражения и 794 выздоровевших. Всего начиная с 4 марта, когда в республике был выявлен первый случай инфицирования коронавирусом, заразились 100 074 человека, умерли 2 630, выздоровели 73 003 пациента.

Скорость распространения инфекции резко пошла вверх на прошлой неделе, установившись на уровне более 1 тыс. заболевших в сутки, чего раньше в республике не наблюдалось. Антирекорд по количеству заболевших был 3 октября, когда стало известно о заражении 2 367 человек за сутки.

В связи с ростом заболеваемости растет и число госпитализаций. В польских больницах сейчас размещены около 2,9 тыс. пациентов с коронавирусом, 191 из них подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 150 тыс. человек находятся на карантине, 22 тыс. остаются под эпидемиологическим надзором. За минувшие месяцы в стране сделано около 3,4 млн тестов на коронавирус.(ТАСС)