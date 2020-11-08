В поддержку братской страны – ученый призвал освободить турецкий импорт от таможенных пошлин

Стремительное падение турецкой лиры способно усилить позиции импорта из братской страны и поддержать бизнес, занятый в сфере ввоза товаров из Турции. Однако этот момент нуждается в соответствующем таможенном регулировании, уверены в экономическом сообществе.

Под занавес минувшей недели курс турецкой лиры к доллару рухнул до рекордного минимума на уровне 7,9797. Банк Турции сохранил ставку по 1-недельному РЕПО на уровне 10,25%, ставку по займам овернайт на уровне 8,75% и ставку по кредитам овернайт на уровне 11,75%, тогда как рынок ожидал их повышения как минимум на 1%. Денежная единица страны, которая входит в группу двадцати крупнейших экономик мира, пострадала из-за низких реальных ставок со стороны Центрального банка Турции и снижения интереса иностранных инвесторов к турецким активам, поскольку Анкара сталкивается с риском санкций со стороны США, разрастанием конфликтов в Восточном Средиземноморье и на Южном Кавказе, а также внутренними экономическими проблемами из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

По мнению местных аналитиков, текущее состояние на валютном рынке открывает хорошие возможности для импорта турецких товаров в Азербайджан. Поскольку снижение лиры к доллару (манату) увеличит прибыли импортеров и в целом поддержит занятый в этой сфере бизнес, сообщил # ученый-экономист Губад Ибадоглу. По его словам, упомянутое обстоятельство представляет интерес в контексте поддержки внутренних предпринимателей, в том числе как мера содействия деловым кругам в период пандемии.

«Учитывая, что Турция является вторым по величине торговым партнером Азербайджана, ввоз турецких товаров в Азербайджан может увеличиться и стать более прибыльным из-за снижения курса лиры, — заметил экономист. – Но чтобы стимулировать эту тенденцию, необходимо поднять вопрос об освобождении турецких товаров от таможенных пошлин, в том числе с учетом начала обсуждения в парламенте страны государственного бюджета наступающего года. Полагаю, что подход к российскому и турецкому импорту должен быть симметричным. Однако у нас на текущий момент многие российские товары освобождены от таможенных пошлин, а таможенные сборы с турецкого импорта приводят к недобросовестной конкуренции на местном рынке и ослабляют позиции турецкого импорта в Азербайджане».

В целом же такое решение способно поддержать не только местных предпринимателей, но также валюту братской нам страны, говорит аналитик: «Другим положительным моментом взвешенной таможенной политики станет удешевление турецких товаров в Азербайджане. Наконец, когда местные потребители покупают турецкие товары, они вкладывают в экономику дружественной страны. Это было бы кстати, учитывая также, что сразу несколько стран — Армения, Саудовская Аравия и Марокко запретили или же ограничили ввоз товаров из Турции».

Турция в настоящее время тратит свои валютные резервы для поддержания лиры быстрее, чем любая другая крупная развивающаяся экономика. В этом году иностранные инвесторы продали турецких акций и облигаций на сумму $13,3 млрд, что является максимальным показателем с 2005 года. Лира потеряла с начала текущего года уже более 25%.

Другой эксперт, доктор экономических наук Эльшад Мамедов сказал, что устойчивость азербайджанской валюты открывает хорошие перспективы для бизнеса, занятого в сфере импорта. По мнению собеседника, именно регулируемый режим формирования котировок валюты соответствует интересам нашей экономики. Аргументируя свое мнение, ученый отметил, что значение обменного курса отличается стратегической важностью, а в условиях неопределенности регулирование экономики к стабильности и управление макроэкономическим развитием не представляется возможным. «То, что нынешний курс валюты в стране не обозначен как «плавающий», а регулируется Центробанком, указывает на то, что сегодня нет существенной необходимости ронять курс маната. У нас достаточно хороший внешнеторговый баланс, даже при нынешних, сравнительно невысоких ценах на нефть, операции по экспорту значительно превышают импорт», — заметил экономист. В то же время, учитывая девальвацию национальных валют в соседних странах и отсутствие эффективной политики импортозамещения, укрепление валюты оказывает давление на развитие реального сектора экономики. Соответственно мы должны активно развивать реальный сектор, чтобы экономика страны незначительно зависела от импорта.