В петербургском парке установили «памятник самоизоляции»

В Пискаревском парке Санкт-Петербурга установили памятник, который местные жители прозвали «символом самоизоляции», передает РИА «Новости».

Объект представляет собой металлическую конструкцию в виде куба, в котором заточен человек, а напротив него кот.

Однако позже в комитете по благоустройству Петербурга сообщили, что памятник в ближайшее время будет демонтирован, так как он был установлен незаконно.

«Никто не сообщал в комитет о своем желании ее установить, не согласовывал место», — сказали в пресс-службе комитета.

В настоящее время жители Санкт-Петербурга находятся на самоизоляции во избежание распространения коронавируса.