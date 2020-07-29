В Петербурге пресекли деятельность сторонников ИГ

В Санкт-Петербурге задержали группу из нескольких человек — членов международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает RT со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что все задержанные — граждане Таджикистана. В отношении одного из них, Идибека Камилова, возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании террористической деятельности.

По данным источника, мужчина вел переписку с другим таджикским гражданином Нурмухаммадом Нурматовым и убедил его поехать в Сирию, чтобы воевать там на стороне боевиков ИГ.

Камилов перечислил деньги Нурматову для покупки авиабилета, после чего тот улетел в Турцию, а оттуда впоследствии направился в САР. В отношении Нурматова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации»).

Также источник сообщил, что Камилов проживал в Петербурге в квартире с несколькими гражданами Таджикистана. Отмечается, что и они намеревались покинуть территорию России, чтобы примкнуть к террористической организации.

По словам источника, перед выездом они хотели дать «присягу» террористам путем совершения разбойного нападения на сотрудников МВД или Росгвардии, а в случае неудачи планировали убить обычных граждан.