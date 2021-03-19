В первый праздничный день погода будет благоприятной

20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный северный ветер, днем временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана в основном без осадков, однако ближе к ночи в некоторых северных и западных районах возможны дожди, в горных районах снег. Местами туман, ветер западный, днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеозависимых людей.