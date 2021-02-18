В Пентагоне игнорировали нападки террористов в адрес Турции

Представитель Пентагона Джон Кирби уклонился от комментария по заявлению главарей сирийского крыла террористической организации РКК — YPG об операциях ВС Турции на севере Ирака.

На вопрос корреспондента «Анадолу» относительно нападок террористов YPG в адрес Анкары, Кирби привлек внимание к борьбе с другой террористической организацией — ДЕАШ.

Представитель оборонного ведомства отметил, что операции США в Ираке и Сирии направлены лишь против террористов ДЕАШ, а наиболее действенным инструментом в данном вопросе является «взаимодействие с местными силами».

На наводящий вопрос турецкого журналиста о том, легитимизирует ли борьба с терроризмом заявления главарей YPG, орудующих в регионе под названием Сирийские демократические силы, Кирби сказал: «Мы продолжаем работать с Сирийскими демсилами. Никаких изменений в данном вопросе нет».

США с 2015 года активно сотрудничают с сирийским крылом террористов РКК.

В ответ на резкое недовольство Анкары, в Вашингтоне пошли на уловку, предложив террористам сменить название с YPG на «Сирийские демсилы».

Именно этой террористической структуре Пентагон за последние годы поставил тысячи грузовиков с оружием и боеприпасами, а также выплачивает жалование.