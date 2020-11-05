В Пенсильвании Байден сократил отрыв от Трампа

Отрыв президента-республиканца Дональда Трампа от демократа Джо Байдена в ключевом штате Пенсильвания сократился, свидетельствуют данные подсчетов.

У Трампа сейчас 50,5% голосов, у Байдена — 48,4%. В абсолютном выражении отрыв кандидата от республиканцев составляет примерно 36,5 тысячи голосов.

Сколько бюллетеней будет в конечном счете подано в Пенсильвании, неизвестно.

Штат имеет 20 выборщиков, победа Байдена здесь будет равносильна его избранию на пост президента.

При этом ранее штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане и Пенсильвании, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также там потребовали пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.

Сейчас у Трампа есть 214 голосов выборщиков, у Байдена — 264. Для победы необходимо набрать 270. (РИА Новости)