В Пекине заявили, что Китай и Европа всегда были партнерами

Глава МИД КНР Ван И на встрече с французским президентом Эммануэлем Макроном в Париже подчеркнул партнерскую направленность отношений Китая и Европы.

«Китай и Европа всегда были партнерами, а не конкурентами. Взаимные договоренности всегда значительно превышали разногласия», — сообщается на сайте министерства.

Ван И отметил, что в условиях нарастания протекционизма и односторонности Китай и Европа должны и дальше продвигать многосторонность, а также создавать открытую глобальную экономическую систему.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его злость на Китай растет по мере распространения нового коронавируса в мире. Он отметил, что считает КНР ответственным за последствия пандемии (aif.ru)