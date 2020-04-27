В Пекине и Шанхае школьники возобновляют обучение

Десятки тысяч учащихся в Пекине и Шанхае вернулись к учебе в школе после перерыва в несколько месяцев из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

Уроки в данных городах возобновились для школьников выпускных классов.

Ожидается, что школы для учащихся старших классов в Ухане, ставшем эпицентром распространения коронавируса, откроются 6 мая.

Школы по всей КНР закрыли в январе после вспышки коронавирусной инфекции. С марта в некоторых районах страны учебные заведения начали постепенно открывать.

| 2020-04-27T14:23:26+00:00 27 апреля 2020, 16:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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