В Пекине и Шанхае школьники возобновляют обучение

Десятки тысяч учащихся в Пекине и Шанхае вернулись к учебе в школе после перерыва в несколько месяцев из-за коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

Уроки в данных городах возобновились для школьников выпускных классов.

Ожидается, что школы для учащихся старших классов в Ухане, ставшем эпицентром распространения коронавируса, откроются 6 мая.

Школы по всей КНР закрыли в январе после вспышки коронавирусной инфекции. С марта в некоторых районах страны учебные заведения начали постепенно открывать.