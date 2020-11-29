В Париже судят полицейских, избивших чернокожего продюсера

После жестких действий французских полицейских в отношении чернокожего музыкального продюсера четверо отстраненных от должности стражей порядка предстали в воскресенье, 29 ноября, перед судом в Париже. Как передает агентство AFP со ссылкой на информированные источники в органах юстиции, их обвиняют в насильственных действиях на почве расизма и даче ложных показаний.

По словам музыкального продюсера Мишеля Зеклера, около недели назад сотрудники полиции напали на него без всякой причины, оскорбляя его и осыпая ударами.

Полицейские рассказали следователям, что они преследовали продюсера, находившегося на улице без защитной маски. Однако на видеозаписях с камеры наблюдения видно, что они при входе в студию бьют мужчину в лицо и по голове кулаками и дубинками, пинают ногами.

26 ноября видео было обнародовано в интернете и вызвало бурю возмущения во французском обществе. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что потрясен случившимся. Полицейские были отстранены от службы и взяты под стражу.

Незадолго до случая с Мишелем Зеклером общественное негодование вызвала жестокая полицейская операция в Париже при демонтаже палаток, установленных мигрантами на площади Республики. Во Франции проходят массовые демонстрации против полицейского насилия и спорного закона о безопасности. (DW)