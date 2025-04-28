В Париже в понедельник стартовал судебный процесс по делу о вооружённом ограблении американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян, совершённом в 2016 году во время Недели моды в столице Франции.

Об этом сообщает Reuters.

Обвиняемые — десять человек, большинство из которых пенсионного возраста, — получили в СМИ прозвище «банда дедушек». Как уточнили в прокуратуре, один из подозреваемых уже умер, а ещё один признан неспособным предстать перед судом по состоянию здоровья.

Среди участников ограбления был ныне 71-летний Юнис Аббас, ранее признавший своё участие в преступлении и опубликовавший книгу об этих событиях. Аббас написал, что его и его сообщников интересовала не сама Кардашьян, а ее бриллиантовое кольцо, фото которого она выложила в соцсетях.

По данным следствия, в ночь на 3 октября 2016 года злоумышленники в масках и с поддельной полицейской символикой ворвались в частные апартаменты, где находилась Кардашьян, связали её пластиковыми стяжками и скотчем, а затем похитили ювелирные изделия на сумму около $10 млн. Среди украденного было и обручальное кольцо стоимостью около $4 млн, подаренное ей тогдашним супругом, рэпером Канье Уэстом (Ye).

Кардашьян намерена лично дать показания в суде 13 мая.

Адвокат одного из ключевых обвиняемых, 68-летнего Аомара Айта Кедаша, Франк Бертон выразил обеспокоенность тем, что широкая международная огласка процесса может повлиять на объективность разбирательства.

Впервые подробности инцидента Кардашьян рассказала в 2020 году в интервью Дэвиду Леттерману. Она вспоминала, как грабители требовали кольцо, и как она в страхе за свою жизнь и своих детей пыталась обратиться за помощью к консьержу здания, которого также взяли в заложники. Подозреваемые были идентифицированы благодаря следам ДНК, обнаруженным на пластиковых стяжках, которыми они пользовались. В январе 2017 года в ходе серии полицейских рейдов большинство из них было задержано.

Пятеро подсудимых обвиняются в вооружённом ограблении и похищении человека, за что предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Остальные проходят по делам о пособничестве или незаконном хранении оружия.

Часть похищенных украшений была утеряна грабителями во время бегства и позднее обнаружена прохожими. Однако большая часть украденных драгоценностей, включая кольцо, остаётся не найденной. (svoboda.org)