В Париже отменили тестовые соревнования на Сене в рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года, так как после дождей река оказалась загрязнена и вода перестала соответствовать нормам.

«World Aquatics расстроена в связи с тем, что из-за качества воды в Сене последовала отмена Кубка мира по плаванию на открытой воде, но здоровье наших атлетов всегда должно оставаться нашим наивысшим приоритетом», — говорится в заявлении Международной федерации плавания.

Соревнования должны были состоятся в эти выходные.

В федерации заявили, что для улучшения качества воды к Олимпиаде будут реализованы инфраструктурные проекты.