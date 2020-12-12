В Париже до начала акции протеста задержали более 20 человек

В Париже в ходе протестов задержаны 24 человека. Как передает РИА Новости, об этом сообщает глава МВД Франции Жеральд Дарманен. Он добавил, что задержанные пытались пронести на акцию протеста запрещенные предметы.

Манифестации в субботу запланированы и в других городах страны. Предыдущие акции протеста, в частности, в Париже сопровождались значительными беспорядками. Хулиганы жгли машины, громили городское имущество.

«Уже 24 задержания в Париже с изъятием инструментов, которым нет места на демонстрации. Спасибо полиции и жандармам, мобилизованным сегодня против хулиганов», — написал министр внутренних дел на своей странице в Twitter.

Масштабные протесты против 24 статьи законопроекта «О глобальной безопасности» идут уже несколько недель.