В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов

Республиканцы влиятельного судебного комитета Палаты представителей и комитета по надзору и реформированию призвали председателей комитетов Джеррольда Надлера и Кэролин Малони начать расследование предполагаемых ошибок и неправомерных действий на выборах президента США, сообщает телеканал Fox News.
Согласно телеканалу, письмо главам комитетов направили высокопоставленные республиканцы Палаты представителей Джим Джордан и Джеймс Комер.
«Мы призываем вас немедленно организовать слушания для проверки честности выборов 2020 года на фоне тревожных сообщений о нарушениях и махинациях», — говорится в письме.
| 2020-11-19T15:54:59+04:00 19 ноября 2020, 17:28|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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