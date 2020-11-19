В Палате представителей США потребовали проверить честность выборов

Республиканцы влиятельного судебного комитета Палаты представителей и комитета по надзору и реформированию призвали председателей комитетов Джеррольда Надлера и Кэролин Малони начать расследование предполагаемых ошибок и неправомерных действий на выборах президента США, сообщает телеканал Fox News.
Согласно телеканалу, письмо главам комитетов направили высокопоставленные республиканцы Палаты представителей Джим Джордан и Джеймс Комер.
«Мы призываем вас немедленно организовать слушания для проверки честности выборов 2020 года на фоне тревожных сообщений о нарушениях и махинациях», — говорится в письме.