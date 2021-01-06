В палате представителей призвали отстранить Трампа от должности

Помощник спикера палаты представителей Кэтрин Кларк назвала действующего президента США Дональда Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности, передает РИА Новости.

«Несмотря на мятежную попытку свергнуть нашу демократию, мы в конгрессе выполним свой долг по исполнению воли народа и обеспечению целостности нашей демократии. Но следующие дни и недели остаются опасными», — написала она в Twitter.

«Дональд Трамп — предатель нашей страны и нашей конституции. Его необходимо отстранить от должности и предотвратить дальнейшую угрозу нашей стране и нашему народу», — добавила она.