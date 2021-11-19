Пакистан удалил из нового уголовного закона о борьбе с изнасилованиями пункт, который разрешал химическую кастрацию в качестве возможного наказания для серийных насильников. Об этом в пятницу сообщает газета Dawn.

«Мы внесли поправки в уголовный закон и решили, что пункт о химической кастрации будет снят», — цитирует издание заявление на пресс-конференции в Исламабаде секретаря парламентской комиссии по законодательству Малики Бохари.

По ее словам, это решение было принято после того, как Совет исламской идеологии — государственный орган, интерпретирующий законы с исламской точки зрения, — обнаружил, что химическая кастрация не является исламской. «Статья 227 Конституции Пакистана предусматривает, что все законы в стране должны соответствовать шариату и Священному Корану, поэтому мы не можем принять какой-либо закон, который идет вразрез с этими ценностями», — сказала Бохари.

Парламент Пакистана на совместном заседании в среду принял 33 закона, включая уголовный закон о борьбе с изнасилованиями, который предусматривал химическую кастрацию виновных в изнасилованиях. После этого Совет исламской идеологии признал такую меру антиисламской. (ТАСС)