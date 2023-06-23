В отношении главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. Об этом сообщает Telegram-канал Генпрокуратуры РФ.

«Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Пригожину может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Ведомство даст его действиям правовую оценку.

В Минобороны РФ 23 июня заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

Заявления и действия основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта, заявили в субботу в центре общественных связей ФСБ России.

«Заявления и действия Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ и являются ударом в спину российским военнослужащим, воюющим с профашистскими украинскими силами», — сообщили там.

Тем временем в Ростов-на Дону стягивают тяжелую военную технику, в том числе бронетранспортеры. В центре города перекрыт в обе стороны участок Буденновского проспекта, а также улица Горького. Движение перекрыто с помощью «Тигров».