В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана с участием молодых офицеров проведены учебно-методические сборы

В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана с участием молодых офицеров проведены учебно-методические сборы, говорится в сообщении минобороны.

Основное внимание в ходе учебно-методических сборов, проводимых для офицеров, окончивших в этом году Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и военно-медицинский факультет Азербайджанского медицинского университета, и продолжающих службу после назначения на должности в воинских частях, направлено на приумножение тактических знаний и повышение навыков по принятию решений.

Как отмечается, на различных учебных тренажерах в учебно-тренировочном центре Отдельной общевойсковой армии были проверены практические навыки вождения и стрельбы личного состава. Были проведены практические учения по стрельбе с целью дальнейшего совершенствования знаний, полученных в ходе учений на виртуальном полигоне, которые были организованы в условиях, максимально приближенных к боевым.

Учебные сборы завершились итоговым мероприятием. Полковник Мансум Ахмедов, который принимал зачеты, отметил, что молодые офицеры показали высокие результаты.

Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев рассказал молодым офицерам о важности проведенного мероприятия, и объявил группе офицеров благодарность за образцовое участие в сборах.