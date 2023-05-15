Условия зерновой сделки предусматривают экспорт аммиачных удобрений из России, однако этого экспорта все еще нет. Наличие таких проблем признал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Черноморская инициатива предусматривает экспорт аммиака, но этого пока не произошло», — заявил он в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Гриффитс также указал на снижение объемов экспорта зерна из украинских портов, которое наблюдается последний месяц. Он отметил, что это связано с «усложняющейся динамикой в Совместном координационном центре» и с замедлением операций в рамках сделки.(ТАСС)