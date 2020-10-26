В ООН предупредили о риске поддельных лекарств и вакцин от COVID-19

Организованная преступность проявляет высокую активность в производстве поддельных лекарств и вакцин от коронавируса, заявила в интервью РИА Новости исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Гада Вали.
Она сообщила, что УНП предупреждало правительства об опасной роли, которую организованная преступность может сыграть в производстве поддельных лекарств, в бизнесе производства вакцин, пользуясь ситуацией с недостатком медицинских препаратов, когда люди в разных странах стремятся получить вакцину.
«Правительства, больницы и различные организации спешат покупать защитное оборудование, и спрос повышенный, поэтому поддельные лекарства и поддельное оборудование для личной защиты — это риск, и именно здесь организованная преступность проявляет активность. Мы ожидаем, что они будут активными на протяжении всего периода разработки вакцины», — предупредила Вали.