В ООН предрекли пандемию ожирения

В ООН заявили, что мир может столкнуться с глобальной пандемией ожирения, сообщает Bloomberg.

Согласно данным организации, лишний вес представляет серьезную угрозу в развитых странах.

Пандемия коронавируса лишила доходов многих людей по всему миру, из-за чего они теперь вынуждены экономить на еде.

По подсчетам ООН, 3 млрд человек сегодня не могут позволить себе здоровое питание.

В организации считают, что эта проблема может привести к глобальной пандемии ожирения, а также увеличить в следующем десятилетии расходы на здравоохранение на $1,3 трлн в год.(Газета.Ru)