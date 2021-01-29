В ООН осудили смертные казни в Иране

В ООН решительно осудили смертные казни в Иране.

Соответствующее заявление размещено на страничке Управления верховного комиссара ООН по правам человека в Twitter, сообщает Агентство Анадолу.

В сообщении говорится, что с середины декабря 2020 года в Исламской Республике казнили не менее 28 человек, в том числе представителей этнических меньшинств.

В международной организации призвали власти Ирана отменить смертный приговор в отношении Джавида Денгахана, представителя народности белуджи.

В ООН учесть законодательство о правах человека и пересмотреть дела Денгахана и других лиц, приговоренных к смертной казни.