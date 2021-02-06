В ООН обеспокоились санкциями Украины против телеканалов

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине обеспокоена санкциями, введенных против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Об этом говорится в обнародованном заявлении на странице миссии в Facebook.

Прекращение вещания телеканалов «повлияет на свободу выражения мнения на Украине».

Миссия также прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского о персональных санкциях против владельца телеканалов, депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака. «Решение привело к немедленному аннулированию лицензий на вещание этих каналов и прекращение их речи. Управление ООН по правам человека обеспокоено тем, что это повлияет на свободу выражения мнения», — отмечается в тексте.

В данный момент миссия ООН оценивает соответствие этого решения международному праву в области прав человека. Организация признает противодействие дезинформации «законной деятельностью государств», однако отмечает важность сбалансированного подхода, чтобы избежать «несоразмерных ограничений права на свободу выражения мнения».

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

4 февраля партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому, обвинив его в нарушении конституции и введении цензуры (lenta.ru)