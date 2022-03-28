Представитель российского миллиардера Романа Абрамовича подтвердил BBC, что несколько недель назад во время переговоров о прекращении огня, проходивших в Киеве, Абрамович испытывал симптомы отравления. Об этом пишет «Русская служба BBC».
По словам представителя миллиардера, сейчас Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах.
В то же время он отказался комментировать информацию о других пострадавших или о возможных источниках отравления.
28 марта российское издание «Агентство» со ссылкой на собственные источники написало, что в марте член украинской делегации, нардеп от «Голоса» Рустем Умеров был отравлен. Умеров опроверг это, однако Bellingcat и WSJ опубликовали результаты расследования, согласно которым симптомы отравления, возможно, химическим оружием испытывали в начале марта три члена переговорной группы, среди них Абрамович и Умеров.
Журналистка Фарида Рустамова, в прошлом работавшая в «Русской службе BBC», утверждает, что Абрамович потерял зрение на несколько часов и они вместе Умеровым проходили лечение в стамбульской клинике.
По данным СМИ, сейчас все делегаты здоровы и их жизни ничего не угрожает. Эксперты, чье мнение опубликовал Bellingcat, полагают, что отравители планировали напугать жертв, а не нанести необратимый ущерб. (gordonua.com)