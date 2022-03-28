Представитель российского миллиардера Романа Абрамовича подтвердил BBC, что несколько недель назад во время переговоров о прекращении огня, проходивших в Киеве, Абрамович испытывал симптомы отравления. Об этом пишет «Русская служба BBC».

По словам представителя миллиардера, сейчас Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах.

В то же время он отказался комментировать информацию о других пострадавших или о возможных источниках отравления.