Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк обратился к украинцам, комментируя события на фронте. Он заверил, что каждый захваченный населенный пункт снова будет украинским.

Об этом он сообщил в видеообращении.

В частности, Подоляк призвал украинцев не пугаться новостей о захвате россиянами какого-то населенного пункта. По его словам, во время боевых действий этого не избежать, продолжаются тактические маневры.

«Что-то забираем, что-то отдаем. Русских больше, у них больше техники. Безусловно, война идет очень интенсивно. Но надо сделать так, чтобы каждая деревня, которую мы отдаем временно, а потом забираем обратно, давалась русским большой кровью, чтобы они теряли очень многое. Мы должны их вымотать, чтобы у них закончились резервы и ресурсы», — заявил Подоляк.

Он заверил, что все захваченные территории вернутся под контроль Украины. Однако для этого необходимо немного времени и ресурсов.

«Работают профессионалы. Ждем оружие, ждем санкции, которые должны добить РФ. После этого все обязательно вернем. Мы же уже не можем закончить так, как в 2015 году. Закончим иначе. Закончим по-украински», — добавил он. (unian.net)