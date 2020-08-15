В ОДКБ рассказали, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью

 

Беларусь может обратиться за помощью к Организации договора о коллективной безопасности, если ее обороне угрожает внешняя опасность, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«В случае если ее обороне угрожает внешняя опасность, в соответствии с договором о коллективной безопасности, статьей 4, она имеет право обратиться за помощью», — сказал он, отвечая на вопрос о том, в каком случае Беларусь может обратиться за помощью в ОДКБ.

Ранее сообщилось, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности. При этом Лукашенко сослался на договоренности двух стран в рамках ОДКБ и Союзного государства.

| 2020-08-15T23:12:44+04:00 15 августа 2020, 23:42|12345 (Пока оценок нет)
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