В ОАЭ зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ОАЭ, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны в Twitter.

«Новый случай заражения коронавирусом, известным как COVID19, был обнаружен у 37-летнего гражданина Китая. Его состояние стабильное, за ним регулярно наблюдают в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения», — говорится в заявлении министерства в Twitter.

Агентство WAM отмечает, что это уже девятый случай заражения в стране, трое заболевших выздоровели, остальные продолжают лечение и находятся под наблюдением врачей.