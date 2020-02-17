В ОАЭ зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ОАЭ, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны в Twitter.
«Новый случай заражения коронавирусом, известным как COVID19, был обнаружен у 37-летнего гражданина Китая. Его состояние стабильное, за ним регулярно наблюдают в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения», — говорится в заявлении министерства в Twitter.
Агентство WAM отмечает, что это уже девятый случай заражения в стране, трое заболевших выздоровели, остальные продолжают лечение и находятся под наблюдением врачей.
| 2020-02-16T22:02:45+00:00 17 февраля 2020, 04:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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