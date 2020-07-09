В ОАЭ начали использовать собак для выявления заразившихся коронавирусом

Министерство внутренних дел ОАЭ начало использовать служащих в полиции собак для выявления людей, больных коронавирусом.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении министерства в социальной сети Twitter.

«Министерство успешно завершило тренировку полицейских собак с целью использовать их для предотвращения распространения коронавируса», — отмечается в сообщении.

В министерстве рассказали, что в течение двух недель натаскивали собак, давая им на нюх определять образцы, зараженные коронавирусом, и собаки быстро натренировались с точностью до 92% вычислять инфицированных коронавирусом, чтобы их можно было использовать для многих крупных учреждений с большим скоплением людей.

Кроме того, МВД ОАЭ решило использовать собак для выявления больных другими опасными заболеваниями, как туберкулез и малярия.

Власти Дубая с 7 июля разрешили иностранным туристам въезжать в эмират при наличии справки с отрицательным результатом анализа на коронавирус. Ранее эмиратские власти также разрешили подданным ОАЭ и иностранным резидентам совершать поездки за границу.

По данным минздрава ОАЭ, всего с начала пандемии в стране зарегистрированы более 53 тысяч случаев заболевания. Умерли 327 человек, выздоровели 42 282.