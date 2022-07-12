Ожидается, что население земного шара достигнет 8 миллиардов человек 15 ноября, заявила ООН. При этом Индия сменит Китай в качестве самой населенной страны мира.

ООН опубликовала свой доклад «Перспективы мирового населения – 2022», приурочив его ко Всемирному дню народонаселения, который отмечался 11 июля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что, несмотря на то что 2022 год станет вехой для мирового населения, темпы роста населения в 2020 году упали ниже 1 процента и находятся на самом низком уровне с 1950 года.

ООН заявила, что население планеты потенциально может достичь 8,5 миллиарда человек в 2030 году, 9,7 миллиарда – в 2050 году и 10,4 миллиарда – к 2080-м. После этого численность населения сохранится на уровне 10,4 миллиарда человек до 2100 года.

Ожидается, что более половины роста населения к 2050 году будет обеспечено за счет Африки, которая является самым быстрорастущим континентом, сообщили в ООН. (Голос Америки)