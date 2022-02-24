Во французском городе Ницца (Nice) состоялся концерт памяти в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Концерт был организован Ассоциацией друзей Азербайджана во Франции при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Государственного комитета по работе с диаспорой.

В мероприятии приняли участие депутат от французского региона Шаранта, президент Ассоциации друзей Азербайджана Жером Ламбер, генеральный консул Турции в городе Марсель Арда Улуташ, общественно-политические деятели, представители азербайджанской диаспоры и турецких ассоциаций.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана Жером Ламбер в своем выступлении перед концертом проинформировал зрителей о Ходжалинском геноциде. Oн с сожалением констатировал, что население Западной Европы имеет недостаточное представление об этой трагедии и армяно-азербайджанском конфликте в целом. Французский политик сравнил Ходжалинский геноцид с трагедией, произошедшей в 1944 году во французском городе Орадур и унесшей жизни 643 крестьян, и войной во Вьетнаме, когда американский батальон в 1968 году совершил геноцид в Май Лай, жертвами которого стали более 500 человек.

“Эти расправы навсегда остались в памяти людей, как военные преступления. Xoджалинская резня тоже осталась в истории Азербайджана, как незабываемая трагедия. Исполнители этого чудовищного преступления должны быть обличены и осуждены, как это было с теми, что учинили резню в Орадуре и Май Лай и несли за это ответственность. Эта память крови не может и не должна быть стерта, так как мир можно установить лишь в результате утверждения правды и справедливости!”, — сказал Ж.Ламбер.

Принимавший участие в вечере памяти композитор Пьер Тилуа говорил о 20-летних дружественных отношениях, связывающих его с нашей страной, создании произведения «Ходжалы», о том, насколько важным является для него это трагическое событие. Подчеркнув, что в ходе многочисленных поездок в Азербайджан был восхищен нашей национальной музыкой и культурой, композитор отметил, что разделяет и радость, и горе друзей. Xoджалинская трагедия, в целом, этот темный период истории Азербайджана сильно подействовали на него. Поэтому посредством написанного произведения ему хотелось разделить это горе, отдать дань памяти жертв геноцида. Тем самым он старается оставить международное общественное мнение лицом к лицу с фактом, вызвавшим резонанс в истории, но воспринятым с оглушительным молчанием.

Затем были исполнены произведения азербайджанских и мировых композиторов – Фикрета Амирова, Кара Караева, Гранадо и Барбера, а также французского композитора Пьера Тилуа «Xoджалы 613» для соло скрипки, кларнета и струнного квартета.

Информация о Ходжалинском геноциде и концертная программа вызвали большой интерес у присутствовавших на концерте.

В рамках мероприятия зрителям были розданы материалы о реалиях Ходжалинского геноцида, опубликованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева, и диски произведения “Xoджалы 613”.

Отметим, что премьера композиции “Xoджалы 613”, посвященной светлой памяти жертв Ходжалинского геноцида, состоялась 21 февраля 2013 года в парижской церкви Святого Роха.