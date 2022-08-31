По меньшей мере 15 тел погибших были извлечены из вышедшей из берегов реки Нгадабул на северо-востоке Нигерии.

Как передает местный телеканал Channels TV, об этом заявил представитель национального агентства по чрезвычайным ситуациям Нигерии Мухаммад Усман.

«Проливные дожди вызвали подъем воды в реке Нгадабул. В административных границах столицы штата Борно города Майдугури из воды были извлечены 15 погибших», — сказал он.

Проливные дожди идут на северо-востоке Нигерии уже несколько дней. Они вызвали наводнения и многочисленные оползни к этой части страны. Так, власти соседнего с Борно штата Джигава сообщили, что 30 августа в результате наводнения погиб 51 человек.