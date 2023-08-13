Военные, устроившие в конце июля государственный переворот в Нигере, не идут на условия, выдвинутые Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS).

Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya.

По его сведениям, мятежники не проявляют гибкости в отношении требований, выдвинутых организацией. При этом контакты между военными и ECOWAS не прекращались, отмечает канал.

Между тем Al Arabiya утверждает, что ситуация в стране начала оказывать негативное влияние на распределение гуманитарной помощи среди нуждающихся.