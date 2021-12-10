Совет по здравоохранению Нидерландов дал рекомендацию правительству королевства начать вакцинацию от COVID-19 всех детей 5-11 лет.

Как передает #, такой совет содержится в письме, которое адресовано министру здравоохранения Нидерландов Хуго де Йонге.

Перед этой рекомендацией Совет по здравоохранению Нидерландов выступил за вакцинацию от коронавируса 5-11-летних детей, имеющих хронические заболевания и находящихся в группе риска.

В письме утверждается, что вакцинация позволяет предотвратить развитие тяжелой формы коронавируса или серьезного воспаления у детей.

В числе вероятных побочных эффектов при вакцинации называют усталость, головную боль, неприятные ощущения в мышцах, непродолжительную температуру. Риск миокардита, напротив, считают крайне незначительным.

В совете считают, что вакцинация снизит и негативное воздействие пандемии на детей из-за ограничений на посещение школьных учреждений, спортивных секций, развлекательных мероприятий.