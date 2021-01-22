В НАНА произошли кадровые изменения

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) произведены новые назначения.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем заседании Президиума НАНА заместитель директора по научной работе Института проблем радиации Хокман Махмудов, главный бухгалтер Шафа Гасымзаде, начальник Управления кадров Латифа Годжаева, директор института Огтай Самедов были освобождены от занимаемой должности.

Кроме того, Ариф Гашимов назначен генеральным директором Института физики, доктор физических наук Анар Рустамов – исполнительным директором института, академик Али Аббасов – генеральным директором Института систем управления, член-корреспондент НАНА Аминага Садыхов – исполнительным директором Института систем управления.

Руководство Институтом проблем радиации временно поручено академику-секретарю НАНА Адилю Гарибову.