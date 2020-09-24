В Нахчыване проведены учебно-методические сборы с командирами инженерно-саперных отделений

В соответствии с планом боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2020-й год, проведены учебно-методические сборы с командирами инженерных отделений, информирует официальный сайт оборонного ведомства Азербайджана.

На сборах основное внимание было уделено занятиям по специальности и тактико-специальной подготовке. В ходе занятий были продемонстрированы методы и средства маскировки автомобильной техники в полевых условиях, имеющиеся на вооружении современные противоминные защитные саперные костюмы и миноискатели, образцы невзрывных противопехотных и противотанковых инженерных заграждений, которые будут устанавливаться на передней линии обороны, траншеи и укрытия для боевой и автомобильной техники, тактико-технические характеристики и принцип работы специальной техники «Pomnis-2», предназначенной для проделывания проходов в минных полях, правила ведения инженерной разведки территории и объектов противника с инженерно-наблюдательных постов.

В завершение у привлеченного к сборам личного состава был принят зачет по физической и профессиональной подготовке.