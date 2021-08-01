Государственный административный совет Мьянмы, к которому после госпереворота в феврале перешла власть в стране, объявил о формировании временного правительства, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на приказ совета.

Согласно приказу, премьер-министром Мьянмы становится главнокомандующий вооруженными силами страны, председатель Государственного административного совета Мин Аун Хлайн.

Как сообщает Associated Press, Мин Аун Хлайн также выступил с телевизионным обращением. Он заявил, что в Мьянме планируется провести новые всеобщие выборы во второй половине 2023 года.

Военные Мьянмы 1 февраля обвинили гражданскую власть в манипуляциях на выборах, ввели в стране чрезвычайное положение и захватили власть. В частности, государственного советника Мьянмы (первое гражданское лицо страны) Аун Сан Су Чжи обвиняют в получении взятки золотом, а также ненадлежащем использовании территорий и пожертвований. По данным ООН, в ходе протестов, начавшихся в стране после переворота, погибли свыше 700 человек. (kommersant.ru)