В МВД Республики Беларусь назвали причину освобождения Ковальковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции, доверенное лицо лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Ольга Ковалькова была отпущена из изолятора по состоянию здоровья для лечения. Об этом 5 сентября сообщили в МВД Республики Беларусь .

«После суда Ковалькову поместили обратно в ЦИП (центр изоляции правонарушителей. — Ред.). Однако там она заявила о том, что ей необходимо лечение», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Как ранее в субботу рассказала журналистам сама Ковалькова, она уехала в Польшу, так как ей угрожали продолжительным арестом. По ее словам, происходящее с ней в последние дни она считает пытками, пишет «Газета.ру».

Пресс-секретарь белорусского госпогранкомитета Антон Бычковский, в свою очередь, подтвердил, что Ковалькова действительно покинула республику, уехав ночью на рейсовом автобусе в Польшу.

3 сентября Ковалькова и еще одного члена координационного совета оппозиции Сергея Лылевского арестовали на 15 суток за организацию несанкционированной акции, а за день до этого стало известно, что в Польшу уехал и оппозиционер Павел Латушко.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. С этого дня в республике не утихают массовые акции протеста граждан, несогласных с итогами голосования, согласно которым президентом в шестой раз подряд стал Александр Лукашенко (iz.ru)