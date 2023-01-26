Посол США Линн Трейси прибыла в Москву. Об этом сообщило в четверг посольство США в РФ в Telegram-канале, опубликовав фотографию посла в одном из московских аэропортов.

«С возвращением в Россию, посол Трейси», — говорится в подписи под фотографией.

24 января состоялась встреча посла РФ в США Анатолия Антонова и Трейси в резиденции российского посла в Вашингтоне. В тот же день заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что обсуждение вопросов, связанных с раздражителями в российско-американских отношениях, будет продолжено с Трейси. По его словам, пока точки соприкосновения по проблемным темам в отношениях Москвы и Вашингтона найти не удается.

Сенат Конгресса США 21 декабря 2022 года утвердил Линн Трейси на пост американского посла в России. Трейси — первая женщина на посту посла США в РФ. Она является кадровым дипломатом. До недавнего времени она возглавляла диппредставительство США в Армении. В конце ноября дипломат на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных утверждению ее кандидатуры, заявила, что согласна с санкционным курсом Вашингтона в отношении Москвы и поддерживает дальнейшее ужесточение антироссийских рестрикций. Она отметила, что будет считать приоритетом освобождение находящихся под стражей в РФ американцев. (ТАСС)

